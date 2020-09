Derbi v Novem mestu brez zmagovalca, Bilje na vrh

Ljubljana, 5. septembra - Derbi petega kroga 2. SNL v Novem mestu med Krko in Nafto se je končal z neodločenim izidom 1:1, delitev točk vodilnih ekip pa so izkoristile Vitanest Bilje, ki so se z zmago 3:2 proti Dravi zavihtele na vrh prvenstvene razpredelnice. Tekmo v Biljah je v tretji minuti sodnikovega podaljška odločil Thomas Breganti.