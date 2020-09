V Zagrebu protest nasprotnikov strogih protikoronskih ukrepov

Zagreb, 5. septembra - Državljanska pobuda Pravice in svobode je danes na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu organizirala prireditev z naslovom Festival svobode, na kateri so protestirali proti strogim ukrepom proti širitvi novega koronavirusa. Hrvaški mediji so poročali, da se je zbralo nekaj tisoč ljudi, ki so nosili napise Covid je laž in zažigali obrazne maske.