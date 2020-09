Pahor in Milanović položila venec k spomeniku žrtvam italijanskega fašističnega nasilja

Rab, 5. septembra - Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta danes položila venec k spomeniku žrtvam italijanskega fašističnega nasilja Kampor na hrvaškem otoku Rab. To je prvič, da sta se slovenski in hrvaški predsednik skupaj poklonila spominu na žrtve taborišča Kampor.