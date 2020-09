Belorusijo zapustila še ena vodilna predstavnica opozicije

Minsk, 5. septembra - Ena od vodilnih predstavnic beloruske opozicije Olga Kovalkova je prav tako zapustila državo in se zatekla na sosednjo Poljsko, so sporočili njeni kolegi. Tiskovni predstavnik novega sveta, ki so ga ustanovili za namen politične tranzicije v državi, Anton Rodnenkov je za beloruski spletni portal tut.by potrdil, da je Kovalkova trenutno v Varšavi.