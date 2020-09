Tekma med Češko in Škotsko bo

Olomouc, 5. septembra - Ponedeljkovo nogometno tekmo lige narodov med Češko in Škotsko v Olomoucu bodo kljub okužbi z novim koronavirusom v češki vrsti vendarle odigrali. Čehi so sprva poskušali obračun preložiti, kar pa ji Evropska nogometna zveza (UEFA) ni dovolila, nato pa so se odločili, da zberejo povsem novo ekipo, ki jo bodo vodili novi trenerji.