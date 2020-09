Krebs in Čas v finalu evropskega prvenstva do 23 let

Duisburg, 5. septembra - Slovenska veslača Nik Krebs in Jaka Čas sta uspešno nastopila v kvalifikacijah evropskega prvenstva do 23 let v Duisburgu. V konkurenci dvojcev brez krmarja sta člana veslaškega kluba Dravske elektrarne Branik Maribor zmagala v svoji predtekmovalni skupini in si brez težav priborila nedeljski finale. Ta bo na sporedu v nedeljo nekaj čez 13. uro.