Ifimes: Sporazum Srbije in Kosova pomemben premik

Ljubljana, 5. septembra - Sporazum o gospodarskih odnosih, ki sta ga v petek v Washingtonu podpisala Srbija in Kosovo, je po ocenah direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) Zijada Bećirovića pomemben premik oziroma korak k normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, čeprav ima zelo malo političnih vsebin.