V BiH 296 novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo, 5. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 296 ljudeh. Umrlo je skupno 12 bolnikov s covidom-19. Skupno so v Federaciji BiH v zadnjih 24 urah testirali 945 oseb, od tega jih je bilo 227 pozitivnih. V Republiki srbski so opravili 572 testov, novi koronavirusom so potrdili v 69 primerih, poročajo mediji BiH.