V ponedeljek s preventivno akcijo za dvig varnostne kulture na vlakih

Ljubljana, 6. septembra - V Sloveniji se z vlakom vozi okoli 38.000 potnikov, železnice pa se na 721 nivojskih prehodih srečajo tudi s cestnim prometom. Da bi bila vožnja z vlakom varna, kot tudi prečkanje tirov, bosta prihodnji teden policija in Slovenske železnice s preventivno akcijo opozarjali na pravilno obnašanje v vlakih in na prehodih, so sporočili iz policije.