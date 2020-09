V Avstriji potrdili 358 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 5. septembra - V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 358 novih okužb z novim koronavirusom, od tega 206 na Dunaju. Današnje številke so skoraj enake kot dan prej, ko so v naši severni sosedi potrdili 357 novih okužb. Skupno število umrlih zaradi covida-19 ostaja pri številki 735, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.