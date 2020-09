Ljubljana, 5. septembra - V petek so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 27 občinah. Osem primerov so potrdili v ljubljanski občini, po tri v občinah Slovenska Bistrica in Črna na Koroškem, po dva v občinah Celje, Velike Lašče, Novo mesto in Škofljica, po enega pa še v 20 občinah.