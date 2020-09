Trener Denverja: Te prepovedi v "mehurčku" so nore

Orlando, 5. septembra - V senci odločilnih bojev sezone 2019/20 severnoameriške košarkarske lige so razmere, ki so jim priča trenerji in košarkarji v karantenskem mehurčku v športnem kompleksu Disney World pri Orlandu na Floridi. Trener Denver Nuggets Mike Malone je obupan. Novinarjem je potožil, da je v karanteni že dva meseca, ne da bi videl ženo in hčerki.