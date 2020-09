Prva zmaga za Mlinše, Litija in Dobovec zanesljivo

Ljubljana, 5. septembra - Sinoči se je s tekmami prvega kroga začela 26. sezona 1. SFL. Prve prvoligaške točke je osvojila ekipa Mlinše, ki je slavila v Sevnici. Litija in Dobovec sta upravičila vlogi favorita, Hiša daril Ptuj pa je po preobratu premagala Siliko. V zadnji minuti so do prvih treh točk prišli tudi igralci Bronxa Škofij.