Dragićev Miami le še ena zmaga loči od finala vzhoda lige NBA

Orlando, 5. septembra - Miami Heat je v letošnji končnici vzhodne konference severnoameriške lige NBA neustavljiv in še neporažen. V konferenčnem polfinalu so tretjič po vrsti premagali Milwaukee Bucks, slovenski košarkar Goran Dragić je za zmago s 115:100 prispeval 15 točk, pet skokov in tri podaje. Najboljši strelec Miamija je bil Jimmy Butler s 30 točkami.