Za newyorške borzne indekse po daljšem času spet slab teden

New York, 5. septembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili trgovalni teden s padci, ker naj bi med vlagatelji zavladal strah, da so vrednosti delnic glede na šibko gospodarstvo precenjeni. Preplah je vlagatelje zajel predvsem v četrtek. V ponedeljek bodo borze zaprte zaradi praznika dan dela.