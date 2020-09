Ljubljana, 4. septembra - Nogometaši v ligi narodov so danes nadaljevali dvoboje prvega kroga. V osrednjih obračunih so v najmočnejši ligi A igrali Nizozemska in Poljska ter Italija in Bosna in Hercegovina. Nizozemci so zmagali z 1:0, v Firencah pa se je tekma končala neodločeno 1:1.