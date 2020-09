Newyorške borze končale večinoma v rdečem

New York, 4. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili večinoma z izgubami. Kot poročajo borzni analitiki, je bil Nasdaq na poti najhujšega dvodnevnega padca od marca, saj so začeli vlagatelji prodajati delnice tehnoloških podjetij, zaskrbljenost vlagateljev glede neenakomernega okrevanja gospodarstva pa je prizadela tudi ostale indekse.