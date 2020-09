Naomi Osaka po hudem boju boljša od Marte Kostjuk

New York, 4. septembra - Japonska teniška igralka Naomi Ossaka se je po hudem boju prebila v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Zmagovalka turnirja v Flushing Meadowsu v letu 2018 in četrta nosilka turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev je po dveh urah in 32 minutah premagala Ukrajinko Marto Kostjuk s 6:3, 6:7 (4) in 6:2.