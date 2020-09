Tokratni petkov protest tudi v podporo živžgačem, a s stalno zahtevo po odstopu vlade

Ljubljana, 4. septembra - Tudi ta petek so se v različnih krajih nadaljevali protesti proti politiki sedanje vlade. Največ ljudi se je spet zbralo v Ljubljani, kjer so tokratni protest posvetili tudi "opogumljanju žvižgačev". Znova je bilo slišati zahteve po odstopu celotne vlade ter koalicijskih poslancev, pa tudi obljube, da se protesti do tedaj ne bodo končali.