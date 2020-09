AVP ob koncu tedna poziva k odgovornosti v prometu

Ljubljana, 5. septembra - Agencija za varnost prometa (AVP) ob začetku sončnega, toplega in poletnega konca tedna poziva vse udeležence v prometu, da bodo odgovorni, previdni in osredotočeni na varno udeležbo v prometu. Več kot polovica smrtnih prometnih nesreč letošnjih poletnih mesecev se je namreč pripetila med petkom in nedeljo, so sporočili.