V New Yorku konec za Andrejo Klepač

New York, 4. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je končala nastope na letošnjem turnirju za grand slam v New Yorku. V konkurenci ženskih dvojic sta bili od 34-letne Klepačeve in leto dni starejše Čehinje Lucie Hradecke v drugem krogu boljši Američanki Asia Muhammad in Taylor Townsend, ki sta po dveh urah in sedmih minutah zmagali s 6:3, 6:7 (6) in 6:0.