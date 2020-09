V Občini Šmarje pri Jelšah o odprtih infrastrukturnih projektih

Šmarje pri Jelšah, 4. septembra - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes obiskal tudi Občino Šmarje pri Jelšah, kjer so z županom Matijem Čakšem govorili o aktualnih infrastrukturnih projektih. Med drugim so govorili o delih v Pečici in preplastitvi kilometra ceste proti Mestinju, je dejala v. d. direktorice direktorata za infrastrukturo Ljiljana Herga.