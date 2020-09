Bovec, 4. septembra - Bovški policisti obravnavajo tatvino prenosne vlečnice in jeklenice v objektu stare žičnice v Čezsoči. Do tatvine je prišlo v zadnjem letu dni, storilec pa je povzročil materialno škodo v višini okoli 5000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po zaključku preiskave bodo policisti podali ovadbo na novogoriško državno tožilstvo.