Celjski rokometaši znova na inovativen način stopajo v novo sezono

Celje, 4. septembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes razkrili cilje in pričakovanja ter predstavil ekipo v sezoni 2020/21. Slovenski prvaki so to znova storili na inovativen način, po julijski uvodni predstavitvi v gozdovih na Notranjskem so na današnjo novinarsko konferenco na Celjski koči prišli po spustu po jeklenici in v zelenih dresih.