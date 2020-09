V ljubljanskem Polju odprli novo knjižnico

Ljubljana, 4. septembra - V stanovanjski soseski Polje IV so danes odprli novo, sodobno opremljeno knjižnico Polje. Nova zasnova prostorov knjižnice, ki je umeščena v pritličje stavbe, je dinamična in odprta, zato je dostopna tudi gibalno oviranim in osebam z vozički, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).