Predsednika Pahorja obiskali mladi bolniki z rakom

Ljubljana, 4. septembra - Predsednika republike Boruta Pahorja so danes v vili Podrožnik obiskali otroci z rakom, t. i. junaki 3. nadstropja. Otroci so za sprejem pripravili bogat program, predsednik države pa je njim in njihovim staršem zaželel, naj se naprej hrabro borijo z boleznijo in ne izgubijo upanja.