Na koprskem podeželju več naložb v cestno infrastrukturo

Koper, 6. septembra - Koprska občina je v zadnjem obdobju začela in v nekaterih primerih tudi že sklenila več naložb v cestno-prometno infrastrukturo. Tako so po lanskoletni sanaciji letos preplastili dodatnih 200 metrov cestišča na odseku Sv. Anton-Potok, v okviru 43.000 evrov vredne naložbe pa so sanirali in asfaltirali javno makadamsko dostopno cesto v Potoku.