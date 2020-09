Pahor in Milanović skupaj na spominski slovesnosti na otoku Rab

Zagreb/Ljubljana, 5. septembra - Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović se bosta danes udeležila spominske slovesnosti ob 77. obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor na otoku Rabu. Predsednika si bosta ogledala tudi fotografsko in dokumentarno razstavo o spominih internirancev v italijanskih fašističnih taboriščih.