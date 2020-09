Hojs v Rogatcu za čimprejšnji vstop Hrvaške v schengenski prostor

Rogatec, 4. septembra - Notranji minister Aleš Hojs je po današnjem obisku Občine Rogatec povedal, da je zelo pomembno, da Hrvaška čim prej vstopi v schengen. Napori ministrstva so zato izjemno pomembni in gredo v smer oz. bodo šli tudi v naslednjih letih, da se Hrvaška usposobi in da te meje v bližnji prihodnosti tu ne bo več, je dejal.