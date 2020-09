Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 4. septembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V soboto bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija.