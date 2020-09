V opoziciji v bran predsednici odbora za kulturo Tomićevi

Ljubljana, 4. septembra - V opozicijskih poslanskih skupinah z izjemo SNS so danes izrazili podporo predsednici odbora za kulturo Violeti Tomić. Kot so zapisali, obsojajo "neupravičene in žaljive obtožbe", ki so jih na Tomićevo naslovili v SDS in NSi. V teh dveh poslanskih skupinah so namreč predlagali njeno zamenjavo.