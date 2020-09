Na sindikalni in delodajalski strani kritični do pozne vključitve v pogajanja o zakonu o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 4. septembra - Pri obravnavi osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) so bili predstavniki sindikatov in delodajalcev kritični do njihove pozne vključitve v pogajanja o zakonu. So se pa dogovorili o nadaljnjih usklajevanjih. Minister Tomaž Gantar je ocenil, da so naredili pomemben korak pri nadaljnjem postopku sprejemanja zakona.