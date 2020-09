Inšpektorji po nadzoru večjih gradbišč v Mariboru ustavili gradnjo dveh objektov

Ljubljana/Maribor, 4. septembra - Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so po nadzoru osmih večjih gradbišč na območju Maribora doslej izdali dve inšpekcijski odločbi, eno opozorilo in dve prekrškovni odločbi. Z odločbama so prepovedali nadaljnjo gradnjo dveh nelegalnih objektov, so danes sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor.