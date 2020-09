Na mednarodni konferenci o obnovljivih materialih in trajnostni gradnji

Koper, 4. septembra - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem organiziral mednarodno konferenco o obnovljivih materialih in trajnostni gradnji. Na konferenci, ki je potekala v živo in na spletu, je sodelovalo 32 strokovnjakov, ki so predstavili vlogo obnovljivih materialov pri trajnostni gradnji ob upoštevanju vseh vplivov.