Na 12 osnovnih šolah so morali del pouka organizirati izven prostorov matične šole

Ljubljana, 5. septembra - Na 12 osnovnih šolah pouk 1. septembra v celoti ni stekel na matični šoli, saj so ga morali del organizirati drugje. Razlogi za to so različni, od nepravočasno končanih obnov do prostorske stiske. V OŠ Frana Albrehta Kamnik so bili na primer zaradi pomanjkanja prostorov pouk za dva oddelka 5. razreda prisiljeni organizirati v župnišču.