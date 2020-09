Na oktobrski dražbi hiše Christie's Rdeča kompozicija Jacksona Pollocka

New York, 6. septembra - Newyorška avkcijska hiša Christie's bo 6. oktobra na dražbo del 20. in 21. stoletja dala sliko ameriškega umetnika Jacksona Pollocka z naslovom Rdeča kompozicija. Zanjo se po pisanju spletnega portala Art Daily nadejajo iztržiti od 12 do 18 milijonov dolarjev.