Na Hrvaškem preiskujejo skupino tihotapcev ljudi iz BiH v Slovenijo

Zagreb, 4. septembra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti skupini osmih tihotapcev ljudi, ki naj bi dve leti tihotapila ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško proti Sloveniji. Tožilstvo trdi, da so do Slovenije pripeljali najmanj 129 migrantov. Ob tem naj bi nezakonito zaslužili skoraj 300.000 evrov.