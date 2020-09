Sredi meseca glasovanje o participativnem proračunu koprske občine

Koper, 5. septembra - Čez dober teden, in sicer 14. septembra, se bo začelo glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna za leti 2021 in 2022 predlagali občani Kopra. Letos so na občini prejeli 322 predlogov, komisija za participativni proračun pa jih je na glasovanje uvrstila 181. Izbrane predloge bodo objavili 25. septembra.