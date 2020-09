V Avstriji zagnali semafor za lokalne ukrepe proti covidu-19

Dunaj, 4. septembra - V Avstriji so danes začeli uporabljati semafor za opozarjanje na tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Rumeno luč, kar pomeni srednje tveganje, so določili za mesta Dunaj, Gradec in Linz ter okraj Kufstein na Tirolskem, ostala območja v Avstriji ostajajo zelena. Rumena barva med drugim pomeni zaostritev pravil glede nošenja mask.