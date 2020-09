Policisti za pomoč prosijo očividce četrtkove nesreče v Šiški v Ljubljani

Ljubljana, 4. septembra - Na križišču Celovške ceste in Bravničarjeve ulice v Ljubljani se je v četrtek nekaj pred 14.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika črnega Audija in črnega VW Golfa. Policisti vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, prosijo, da to sporočijo na številko policije 113, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.