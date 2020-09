Medijske toplice vendarle prodane družbi Hoteli in turizem Rogaška

Izlake, 4. septembra - Medijske toplice so bile danes vendarle prodane za 400.000 evrov družbi Hoteli in turizem Rogaška, je za STA povedal stečajni upravitelj toplic Igor Bončina. Dejal je, da sta ločitveni upnik Alos in omenjena slatinska družba dopoldne nadaljevala pogajanja, saj je Alos prvotno ponudbo ponudnika v višini 252.500 evrov zavrnil.