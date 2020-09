Hrvaška afera z vetrnimi elektrarnami kaže vse več kriminalnih lovk

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 5. septembra - Majske aretacije hrvaških državnih uradnikov in poslovnežev zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije v aferi z vetrnimi elektrarnami so v preteklih mesecih razkrile razsežnost sistemske korupcije in političnega kadrovanja na Hrvaškem. Lovke velike afere naj bi se razširile v več hrvaških ministrstev.