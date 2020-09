V požaru v Ajdovščini pogoreli trije avtomobili

Ajdovščina, 4. septembra - Ponoči je na parkirišču v Ajdovščini zagorel zabojnik za smeti, požar pa se je nato razširil na štiri osebna vozila, ki so bila parkirana ob zabojnikih. Gasilci so požar pogasili, trije avtomobili so v celoti pogoreli, en avtomobil pa je delno poškodovan. Policija ni ugotovila elementov kaznivega dejanja.