Z zamikom se začenja 11. Festival migrantskega filma

Ljubljana, 7. septembra - Festival migrantskega filma tradicionalno poteka junija ob svetovnem dnevu beguncev, a je bila letošnja izdaja zaradi epidemije zamaknjena. V Ljubljani in osmih drugih slovenskih mestih se bodo tako od danes do 10. septembra zvrstile filmske projekcije in spremljevalni dogodki, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev.