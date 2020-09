Velika veslaška tekmovanja 2020 z EP odpirajo mlajši člani

Bled, 4. septembra - Nemški Duisburg bo konec tedna gostil evropsko prvenstvo v veslanju za tekmovalce do 23 let, ki bo prva večja tekma po koronavirusnem premoru. Med 650 prijavljenimi tekmovalci iz 32 držav med boljšimi ekipami manjkajo le Britanci, ki so sezono 2020 odpovedali. Slovenijo bodo zastopale tri posadke, so potrdili na Veslaški zvezi Slovenije.