Na Dolenjskem in v Posavju prijeli šest tihotapcev migrantov

Ljubljana, 4. septembra - Dolenjski in posavski policisti so imeli v četrtek polne roke dela s tihotapci migrantov. Popoldne so v Stopičah prijeli tri tihotapce iz Italije, Avstrije in Srbije. Prišli so po 49 prebežnikov, ki so pred tem nezakonito prečkali mejo. Skoraj istočasno so v bližini Prilip pri Brežicah prijeli tri Srbe, ki so peljali 39 tujcev.