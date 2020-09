Trenutno aktivnih več kot 9000 karantenskih odločb

Ljubljana, 4. septembra - Ministrstvo za zdravje je do četrtka skupno izdalo 62.650 karantenskih odločb, trenutno jih je aktivnih še okoli 9060, so za STA sporočili z ministrstva. Od uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam 22. avgusta so ob prestopu meje izdali okoli 8310 karantenskih odločb in okoli 750 odločb za visoko rizične tesne kontakte.