Izšla nova nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2

Ljubljana, 4. septembra - V novih nacionalnih priporočilih o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2, ki so jih prvič javno predstavili danes, je med drugim ukinjen izraz "dieta". Osebam s sladkorno boleznijo ni prepovedano nobeno živilo, prehransko svetovanje pa se prilagaja življenjskemu slogu in željam osebe s sladkorno boleznijo.