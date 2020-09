Decembra v kinih nova različica filma Boter 3

New York, 5. septembra - Pri Paramountu so napovedali, da decembra v kina prihaja nova različica tretjega dela mafijske filmske trilogije Boter v režiji Francisa Forda Coppole. Novi film z naslovom The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone se drugače začne in konča, režiser pa je v zgodbi, nastali po romanu Maria Puza, poskrbel še za nekaj presenečenj.