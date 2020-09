V četrtek nove okužbe v 29 občinah po državi

Ljubljana, 4. septembra - V četrtek so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 29 občinah, največ, 10, znova v Ljubljani, kjer je 100 aktivnih okužb. Po tri primere so potrdili v Šentjurju in Sevnici, po dva pa v Šmarju pri Jelšah, Mariboru, Kranju, Velikih Laščah in Žužemberku. Prvo okužbo sploh so odkrili v občini Vransko; občin z najmanj eno odkrito okužbo je tako 188.